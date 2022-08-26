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    Когда объявят результаты конкурса на грант в колледжи РК

    26 Августа 2022 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результаты конкурса на грант на рабочие специальности и специальности среднего звена в колледжи республики будут известны с 26 по 28 августа. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Алтай Рахимберлин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня уже объявляются итоги грантов. На сегодняшний день по периодическим медицинским и творческим специальностям результаты грантов уже известны», - сказал Алтай Рахимберлин.

    Спикер добавил, что результаты абитуриенты могут узнать в интернете, на сайтах колледжей.

    «На рабочие специальности и специальности среднего звена итоги грантов будут известны с 26 по 28 августа. Осталось немного дней. После приказом руководителей колледжей уже будут приниматься студенты. В целом, по востребованным специальностям у нас образовывается конкурс – по педагогическим, медицинским. Тех, кто не прошел по этим специальностям, мы переориентируем на другие», - пояснил Алтай Рахимберлин.

    Ранее сообщалось, что на поступление в колледжи приняты более 180 тыс. документов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Общество Минпросвещения РК
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