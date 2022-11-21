Когда объявят итоги внеочередных выборов Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что окончательные итоги внеочередных президентских выборов будут установлены на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в ЦИК озвучили предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан. Получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек, или 69,44%.

«В соответствии с Конституционным законом о выборах в Республике Казахстан территориальные избирательные комиссии в течение двух дней после подсчета голосов должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 20 ноября текущего года, будут установлены на заседании Центральной избирательной комиссии, дата и время проведения которого будут сообщены дополнительно», - сообщил Нурлан Абдиров на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии.

Также он добавил, что все официально поступившие и поступающие в адрес Центральной избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий обращения будут рассмотрены в установленном законодательством порядке.



