Когда нужно прививать детей от кори

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласно национальному календарю прививок, вакцинация детей в Казахстане проводится два раза: в возрасте 1 года и 6 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если дети в силу определенных причин не прошли вакцинацию в возрасте 1 года и 6 лет, то все равно можно пойти в поликлинику и дополучить вакцину», - сообщила вице-министр здравоохранения РК - главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Она отметила, что основное и самое эффективное средство профилактики против кори –вакцинация. Если дети получили две вакцины своевременно, то они на 95% будут защищены от заболевания.

«Симптомы кори полиморфные, с повышением температуры, с проявлением катаральных явлений. Через пять суток появляется характерная для кори сыпь. Корь - заразное заболевание. Если невакцинированный контактирует с больным корью, то он в 100% случаев заболевает. Особенность кори в том, что в течение 3-4 дней до появления высыпаний и после больной остается заразным и представляет угрозу для окружающих. Специфического лечения для кори нет, только симптоматическое. Корь опасна осложнениями. Могут быть энцефалиты, отиты, пневмонии, в качестве отдельных последствий могут быть энцефалиты, панэнцефалиты. В 6% случаев корь может приводить к летальному исходу», - добавила главный санврач.

Ранее сообщалось, что на сегодня в Казахстане зарегистрировано 2 694 случая заболевания корью. Около 40% из них приходится на Алматы. Больше 80% заболеваемости приходится на детей до 18 лет, из них больше 70% - не привитые.