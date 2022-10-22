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    Когда начнутся работы по созданию космической системы связи «KazSat-3R»

    22 Октября 2022, 15:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Когда завершится срок эксплуатации казахстанских спутников «KazSat-2» и «KazSat-3», сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в ответе на запрос депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно телекоммуникационных космических аппаратов отмечаем, что срок эксплуатации «KazSat-2» продлен с 2024 года до 2026 года, а срок функционирования «KazSat-3» будет завершен в 2029 году», - отметил Роман Скляр.

    Согласно предоставленным справочным данным, в период с 2027 по 2029 годы потребность государства в каналах фиксированной спутниковой связи будет обеспечена одним спутником «KazSat-3». При этом предпроектные работы по проекту «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи «KazSat-3R» для плановой замены спутника связи и вещания «KazSat-3» будут начаты в 2024 году и завершены к 2026 году. На данный момент указанные спутники полностью удовлетворяют потребности страны в спутниковой связи и телевещании (загрузка системы составляет 72% от проектной мощности).

    «При этом ведется работа по экспорту услуг космической системы связи в страны Центральной Азии. В целом вопросы развития космической отрасли находятся на контроле Правительства», - добавил Роман Скляр.

    Фото: rcsc.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Освоение космоса Космос
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