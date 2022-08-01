Когда начнутся матчи пятого тура Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилось время начала матчей пятого тура группового этапа Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Кубок Казахстана
5-й тур
5 августа (пятница)
19:00* «Акжайык» — «Кайсар»
21:00 «Туран» — «Шахтер»
6 августа (суббота)
19:00 «Атырау» — «Аксу»
21:00 «Актобе» — «Мактаарал»
7 августа (воскресенье)
18:00 «Кызыл-Жар» — «Каспий»
19:00 «Астана» — «Жетысу»
21:00 «Тобол» — «Тараз»
21:00 «Ордабасы» — «Кайрат»
Во всех матчах указано столичное время.
Фото: kazfootball.kz