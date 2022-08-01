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    • Когда начнутся матчи пятого тура Кубка Казахстана

    1 Августа 2022 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилось время начала матчей пятого тура группового этапа Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кубок Казахстана

    5-й тур

    5 августа (пятница)

    19:00* «Акжайык» — «Кайсар»

    21:00 «Туран» — «Шахтер»

    6 августа (суббота)

    19:00 «Атырау» — «Аксу»

    21:00 «Актобе» — «Мактаарал»

    7 августа (воскресенье)

    18:00 «Кызыл-Жар» — «Каспий»

    19:00 «Астана» — «Жетысу»

    21:00 «Тобол» — «Тараз»

    21:00 «Ордабасы» — «Кайрат»

    Во всех матчах указано столичное время.


    Фото: kazfootball.kz
    #Спорт #Футбол
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