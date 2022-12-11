Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Когда начнут ремонтировать пострадавшие квартиры в Экибастузе

    11 Декабря 2022, 16:16

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе семь специальных бригад уже начали оценивать ущерб в пострадавших во время ЧС квартирах. Они осматривают жилье, затем дефектные ведомости передают представителям Центрально-Азиатской энергетической корпорации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Дефекты в квартирах выявляют 70 человек, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Экибастуза Аян Бейсекин.

    «Во время обхода выявили около 50 квартир, где абсолютная разруха из-за аварии, почти все вышло из строя. Бригады в эти квартиры с понедельника зайдут, чтобы их в первую очередь привести в пригодное для жизни состояние. Остальные заявления аккумулируют, и начнем работать с пострадавшими для компенсации ущерба», – добавил зампредседателя правления АО «ЦАЭК» Леонид Янушко.

    Спикер подтвердил, что если в квартирах из-за аварии вышла из строя техника, ущерб также возместят.

    По словам акима Аяна Бейсекина, некоторые экибастузцы уже сами отремонтировали квартиры. В таком случае им нужно написать заявление на возмещение ущерба, приложить фото и видеоматериалы, чеки и накладные. Документы проверит комиссия и передаст ЦАЭК.


    Фото: Валерий Бугаев
    Павлодарская область ЖКХ Экибастуз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теплоисточники Казахстана, новые акимы регионов и мировой футбол – обзор недели
    Алгоритм компенсации за электроэнергию объяснили жителям Экибастуза
    Покрытые льдом новостройки в Костанае: в акимате прокомментировали инцидент
    Теплоисточник вышел из строя в Семее
    Популярное
    1 Аким Астаны встретился с дольщиками
    2 За сообщения о фактах коррупции 11 акмолинцев поощрили на 1,8 млн тенге
    3 Новые автомобили получила санитарная служба в Акмолинской области
    4 Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
    5 Антинаркотический иммунитет прививают молодежи жамбылские полицейские
    Новости партнеров