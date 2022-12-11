Когда начнут ремонтировать пострадавшие квартиры в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе семь специальных бригад уже начали оценивать ущерб в пострадавших во время ЧС квартирах. Они осматривают жилье, затем дефектные ведомости передают представителям Центрально-Азиатской энергетической корпорации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Дефекты в квартирах выявляют 70 человек, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Экибастуза Аян Бейсекин.

«Во время обхода выявили около 50 квартир, где абсолютная разруха из-за аварии, почти все вышло из строя. Бригады в эти квартиры с понедельника зайдут, чтобы их в первую очередь привести в пригодное для жизни состояние. Остальные заявления аккумулируют, и начнем работать с пострадавшими для компенсации ущерба», – добавил зампредседателя правления АО «ЦАЭК» Леонид Янушко.

Спикер подтвердил, что если в квартирах из-за аварии вышла из строя техника, ущерб также возместят.

По словам акима Аяна Бейсекина, некоторые экибастузцы уже сами отремонтировали квартиры. В таком случае им нужно написать заявление на возмещение ущерба, приложить фото и видеоматериалы, чеки и накладные. Документы проверит комиссия и передаст ЦАЭК.



Фото: Валерий Бугаев