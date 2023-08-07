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    Когда начнется трансляция жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы

    7 Августа 2023, 07:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские участники еврокубков узнают возможных соперников в раунде плей-офф в понедельник, 7 июня, передает МИА «Казинорм» со ссылкой на Sports.kz.

    В Лиге Европы Казахстан представляет «Астана». В третьем отборочном раунде команда Григория Бабаяна встретится с болгарским «Лудогорцем». Прямая трансляция жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы начнется в 17:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

    В Лиге Конференций от Казахстана выступают «Актобе» и «Тобол». В третьем отборочном раунде «Актобе» сыграет с румынским «Сепси». Прямая трансляция жеребьевки раунда плей-офф Лиги Конференций начнется в 18:00 по Астане и будет доступна для просмотра здесь.

    Напомним, изначально «Астана» выступала в Лиге Чемпионов, однако во втором раунде проиграла загребскому «Динамо» (0:6 — по сумме двух матчей). Также Казахстан лишился первого представителя в еврокубках: «Ордабасы» во втором раунде Лиги Конференций уступил польской «Легии» (4:5 — по сумме двух матчей).

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Спорт Футбол Лига европы
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