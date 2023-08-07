Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце января Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал строительство малой кольцевой дороги протяженностью 46 км. В столичном акимате на запрос МИА «Казинформ» ответили, на каком этапе строительство МКД и когда планируется открытие.

«В соответствии с генеральным планом развития города Астаны, а также в целях снятия транспортной напряженности в столице ведется строительство Малой кольцевой дороги, проходящей по проспектам Р. Қошқарбаева, Ұлы Дала и улицам Ақжол,Ш. Бейсековой, общей протяженностью 46 км. В целом строительство МКД позволит транзитному транспорту более 90 тыс. автомобилей в сутки миновать административный центр города Астаны, что значительно сократит интенсивность движения по проспектам Тұран, Қабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Сарыарқа, Бөгенбай батыра и Республики», - ответили в акимате на запрос МИА «Казинформ».

Отмечается, что строительство малой кольцевой дороги ведется по участкам, по мере освобождения земельных участков.

На сегодняшний день ведутся работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки на пересечении улицы Ш. Бейсековой и проспекта Н. Тілендиева, продолжается строительство тепловой сети по улице Ш. Бейсековой. В составе проектов по строительству улиц учтено строительство всех инженерных сетей с учетом перспективы развития района.

Для решения проблемы затора транспортных средств у переезда через железнодорожные пути в районе жилого массива Өндіріс, необходимо строительство 4-го участка МКД – продолжение улицы Ш. Бейсековой от улицы Конституции до улицы Угольная. В рамках данного проекта будет предусмотрено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Угольная и Ш. Бейсековой, путепровода через железнодорожные пути по улице Ш. Бейсековой, от улицы Ақжол до улицы Конституции, транспортной развязки на пересечении улиц Ш. Бейсековой и Конституции. Строительство 4-го участка МКД обеспечит беспрепятственный доступ к застройке в районе жилого массива Өндіріс», - сообщили в акимате.

Однако еще не начато проектирование в целях эффективного освоения бюджетных средств и недопущения в дальнейшем удорожания проекта, а также в связи с отсутствием финансирования на изъятие земельных участков, попадающих в границы строительства. Реализация данного проекта планируется в 2025 году, после полного освобождения земельных участков и при выделении финансирования.