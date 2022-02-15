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    Когда начнется прием заявок на субсидирование арендного жилья в Казахстане

    15 Февраля 2022, 13:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда начнется прием заявок на субсидирование арендного жилья в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр рассказал о предлагаемых мерах по исполнению поручения Главы государства касательно совместного с АО «НУХ «Байтерек» до 1 мая 2022 года обеспечения функционирования цифровой платформы по приему заявок на субсидирование арендного жилья»

    Тестовую версию Цифровой платформы планируется в пилотном режиме запустить с 15 марта. Платформа предполагает подачу заявки с помощью ЭЦП и автоматическую проверку соответствия заявителя требованиям. Проверка будет осуществляться путем интеграции с государственными базами данных МЦРИАП, МЮ, КГД, МОН, МТСЗН

    «Прием заявок мы планируем начать с 5 апреля. Уважаемый Алихан Асханович, все поручения Главы государства находятся на особом контроле министерства и будут реализованы качественно и своевременно», - заверил Каирбек Ускенбаев, обращаясь к главе Правительства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство Жилье
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