Когда начнется прием заявок на арендное жилье без выкупа для молодежи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году прием заявок на получение арендного жилья без права выкупа от работающей молодежи в возрасте до 29 лет в столице будет осуществляться в ноябре. Об этом со ссылкой на Жилищный фонд сообщил официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

Так, старт приема заявок от работающей молодежи до 29 лет на получение арендного жилья без выкупа планируется в начале ноября текущего года. Информация о сроках подачи документов и о портале, через который будут приниматься документы, появится заранее на интернет-ресурсах Жилищного фонда Нур-Султан.

Напомним, жилье в рамках программы выдается только на 5 лет работающей молодежи, по истечении этого срока квартиру необходимо будет освободить. Поэтому в случае, если заявитель пройдет отбор и получит жилье, рекомендуется за время проживания накопить на первоначальный взнос уже на свою квартиру. Ежемесячная арендная плата за жилье составит 5 - 15 000 тенге. Это поддержка от государства, чтобы работающая молодежь имела возможность накопить на свое жилье. Условия участия в программе: - гражданин РК, не достигший 29 лет; - законченное среднее/средне-специальное/высшее/послевузовское образование и официальное трудоустройство; - постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в городе Нур-Султан; - отсутствие жилья на праве собственности по РК у заявителя и всех членов семьи, а также арендного с правом выкупа в течение 2 лет; - подтверждение платежеспособности (ежемесячный доход минимум 116 680 тенге/40 МРП за последние 6 месяцев).

В первую очередь заявителям нужно получить ключ ЭЦП, а справки по перечню все должны быть свежие и получены на момент подачи заявки. Список необходимых документов можно найти на сайте www.zhilfond.kz. Отбор среди подавших документы на участие граждан проводится по балльной системе: - За наличие семьи – 5 баллов, за каждый год брака – 2 балла; - За наличие ребенка – 1 балл, за каждого последующего – 2 балла; - За трудовую деятельность в бюджетных организациях (государственных учреждениях и государственных предприятиях) – 5 баллов, за каждый год стажа – 1 балл; - заявителю, освоившему профессию согласно перечню 100 наиболее востребованных рынком специальностей – 10 баллов (список опубликован на сайте zhilfond.kz); - при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 1 года – 5 баллов, за каждый год – 1 балл; - при наличии личных достижений заявителя в различных сферах деятельности (учитываются достижения в профессиональной сфере) – 2 балла; - за каждый год накоплений на сберегательных счетах в банках второго уровня – 2 балла. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру 109 (для мобильных) iKomek, а также +7-700-725-17-32 - ГУ «Управление молодежной политики г. Нур-Султан».