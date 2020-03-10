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Когда начнется посевная кампания в Акмолинской области

10 Марта 2020 08:29
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Когда начнется посевная кампания в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 4 миллионов 800 тысяч гектаров земли намерены засеять в нынешнем году аграрии Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

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Чуть больше четырех миллионов гектаров посевных площадей по традиции будут отданы под зерновые культуры. В регионе на весенне-полевых работах будут задействованы 15 тысяч сеялок и больше тысячи посевных комплексов, отмечают специалисты.

Сами посевные работы при благополучной погоде будут начаты в середине мая.

Отмечается, в прошлом году, несмотря на дождливое лето, местным хлеборобам удалось собрать почти пять миллионов тонн урожая.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Сельское хозяйство,
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