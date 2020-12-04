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    Когда начинается священный месяц Рамазан в 2021 году

    4 Декабря 2020, 23:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил расписание религиозных дней на 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

    Так, священный месяц Рамазан в 2021 году начнется 14 апреля. Священная ночь предопределения - Қадір түнi - с 9 на 10 мая. Ораза айт казахстанцы будут праздновать 13 мая. А Курбай айт выпадает на 20-22 июля.

    «Начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований. Специалисты предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния», - отметили в ДУМК.

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    Религия
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