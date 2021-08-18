Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях пользователи распространяют информацию о том, что вакцинироваться против COVID-19 через три месяца после выздоровления опасно. Якобы ВОЗ рекомендует получать вакцину не ранее, чем через полгода после того, как болезнь отступила. На самом деле таких рекомендаций нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

На официальном сайте ВОЗ есть раздел с популярными вопросами и ответами по поводу вакцинации против КВИ. В ответе на вопрос «Нужно ли мне прививаться, если я переболел COVID-19?» сказано:

«Даже если вы уже переболели COVID-19, вам следует сделать прививку, когда вам ее предложат. Защита, которую кто-то получает от COVID-19, будет варьироваться от человека к человеку, и мы также не знаем, как долго может продлиться естественный иммунитет».

Рекомендаций о вакцинации через полгода после выздоровления на сайте нет.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует перенесшим COVID-19 привиться от этой болезни как можно скорее. Исключение составляют лишь те, кого лечили моноклональными антителами или плазмой выздоравливающих.

Во Франции советуют получать вакцину через три месяца после выздоровления.

В странах Евросоюза перенесшим COVID-19 рекомендуют получить вакцину спустя 3-8 месяцев после болезни, в зависимости от того, насколько тяжело она протекала.

Все эти рекомендации основаны на научных исследованиях. На сегодняшний день не сообщалось о том, что люди, получившие вакцину после выздоровления от КВИ, страдают от неожиданных осложнений. Напротив, в мире уже были зафиксированы случаи , когда после получения вакцины у людей пропадали симптомы постковидного синдрома.

Таким образом, заявления об опасности вакцинации менее чем через полгода после перенесенного COVID-19 безосновательны. Подобных рекомендаций на официальном сайте ВОЗ нет. В некоторых странах рекомендуют гражданам после выздоровления прививаться через три месяца и даже ранее.