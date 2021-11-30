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    Когда могут запустить прямой рейс между Казахстаном и США

    30 Ноября 2021, 01:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов прокомментировал, когда могут запустить прямой рейс между Казахстаном и США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В свое время Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал поручению по открытию рейсов в США, Сингапур, Токио - соединить казахстанский финансовый центр с финансовыми центрами по всему миру. Конечно, это достаточно серьезные амбициозные задачи, потому что требует покупки, приобретения дальнемагистральных новых типов самолетов. Здесь мы провели соответствующие переговоры с производителями. И тут наступила пандемия. Начали пробные полеты в Токио, прорабатывали в Сингапур», - рассказал Бейбут Атамкулов в ходе программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар».

    Как уточнил министр, Казахстан в декабре прошлого подписал соглашение с Соединенными Штатами.

    «Впервые в истории мы подписали соглашение, которое позволяет нам дать возможность нашим авиакомпаниям иметь гибкую систему перелетов. Это пятая и седьмая степень свободы, то есть казахстанские авиакомпании, прилетев в Нью-Йорк, могут взять пассажиров и улететь в Канаду, к примеру, Оттаву или Торонто. То же самое американская компания может из Казахстана «карго» грузы отвезти в Турцию или Монголию. Наши авиакомпании могут гибко получать возможности перелетов в США», - объяснил глава МИИР РК.

    Также он ответил, когда могут запустить рейсы между Казахстаном и США.

    «Это уже рынок, бизнес. Мы как министерство соответствующее условие создали для наших авиакомпаний, две авиакомпании заявились об открытии рейсов. Нужно будет набрать ту коммерческую загрузку, скорее всего, это зависит от авиакомпаний. Пока прибудет самолет и далее запуск - не думаю, что раньше 2023-2024 года», - резюмировал Бейбут Атамкулов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Транспорт США
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