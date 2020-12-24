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    Когда могут выпустить казахстанскую вакцину от коронавируса

    24 Декабря 2020, 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня разрабатываемая отечественными учеными вакцина от коронавируса проходит третью фазу клинических испытаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы прошли первую и вторую фазу. До этого прошли доклинические испытания. Сейчас первую и вторую фазу клинических исследований провели и приступили к завершающей - третьей фазе клинических исследований. Мы все это делаем согласно протоколу, международному стандарту и требованию. Мы должны выдержать все принципы и все нормы. Это очень важно, потому что речь идет о безопасности населения, и поэтому мы по каждой процедуре все требования соблюдаем. Мы планируем, что к середине марта у нас будет возможность, чтобы эту вакцину выпускать и начать прививать граждан», - сказал министр образования Асхат Аймагамбетов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    «Я хотел бы сделать ремарку, что в целом эти вопросы, которые касаются подготовки вакцины, научной части, находятся в компетенции Министерства образования и науки, что касается дальнейших вопросов вакцинации - это вопросы, которые не входят в компетенцию МОН», - подчеркнул министр.

    Напомним, в Казахстане 25 декабря начнется третья фаза клинических испытаний собственной вакцины QazCovid-in. Сообщалось, что будут привиты три тысячи добровольцев.

    Вакцину в Казахстане разрабатывает в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (НИИПББ) и в Национальном центре биотехнологий.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Здравоохранение Коронавирус в РК
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