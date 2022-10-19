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    Когда медобеспечение осужденных полностью переведут в гражданское здравоохранение

    19 Октября 2022, 19:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов доложил, как проходит процесс передачи медобеспечпения осужденных в ведение гражданского здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, на сегодня уже начат процесс передачи медобеспечения осужденных в ведение гражданского здравоохранения, то есть местных исполнительных органов и Минздрава.

    «С первого июля текущего года медобеспечение в следственных изоляторах уже передано. С января 2023 года передадим во всех остальных колониях и учреждениях. Таким образом будет обеспечена независимость наших медиков от руководства и персонала наших учреждений. Соответственно очень сложно будет скрывать факты каких-либо побоев, пыток, неоказания своевременной медпомощи и так далее», - пояснил Жанат Ешмагамбетов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» в Мажилисе.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят упростить процедуру освобождения тяжелобольных осужденных.

    Поправки в законодательство по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения презентовали в Мажилисе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис МВД РК
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