Когда медобеспечение осужденных полностью переведут в гражданское здравоохранение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов доложил, как проходит процесс передачи медобеспечпения осужденных в ведение гражданского здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодня уже начат процесс передачи медобеспечения осужденных в ведение гражданского здравоохранения, то есть местных исполнительных органов и Минздрава.

«С первого июля текущего года медобеспечение в следственных изоляторах уже передано. С января 2023 года передадим во всех остальных колониях и учреждениях. Таким образом будет обеспечена независимость наших медиков от руководства и персонала наших учреждений. Соответственно очень сложно будет скрывать факты каких-либо побоев, пыток, неоказания своевременной медпомощи и так далее», - пояснил Жанат Ешмагамбетов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят упростить процедуру освобождения тяжелобольных осужденных.

Поправки в законодательство по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения презентовали в Мажилисе.