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    Когда ликвидируют возгорание камыша в Атырауской области, сообщил глава МЧС

    5 Апреля 2023, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с горением камышовых зарослей в Атырауской области прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данное время в Атырауской области обстановка находится под контролем, хотя и труднодоступная местность. Мы привлекли дополнительные силы, в том числе воздушные суда с водносливным устройством для тушения пожара. Я думаю, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня мы полностью ликвидируем очаг возгорания», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что в Атырау в природном резервате «Акжайык» на побережье Каспийского моря горят 85 га тростниковых зарослей.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в 30 км от села Дамба вдоль побережья Каспийского моря на территории государственного природного резервата «Акжайык» загорелись тростниковые заросли - камыш.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Происшествия МЧС
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