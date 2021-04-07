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    Когда казахстанскую вакцину будут производить на заводе в Жамбылской области

    7 Апреля 2021, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК пояснил, когда казахстанскую вакцину будут производить на мощностях завода в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ожидаем данные. Дело в том, что сейчас отрабатываются графики запуска производств. Скоро уже должны сдать технологическую линию. В дальнейшем после валидации и проведения всех процессов завод будет запущен. Пока ориентировочно ожидаем, что это будет к концу этого года. По датам Министерство образования и науки РК должно сообщить», - прояснил ситуацию министр здравоохранения РК.

    Он также напомнил, что на базе НИИ проблем биологической безопасности выпущена первая партия вакцины, однако сейчас ожидают технические отчеты по результатам клинических исследований.

    «Ожидаем их в конце апреля. Приглашаю вас и готовлюсь к вакцинированию», - добавил Алексей Цой.

    Ранее он привел данные, сколько человек привито первой и вторыми компонентами вакцины.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Жамбылская область Минздрав РК Промышленность Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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