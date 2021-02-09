Когда казахстанские зрители смогут увидеть фильм о поэте Мукагали Макатаеве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова на своей странице в Facebook рассказала, когда фильм о знаменитом казахском поэте Мукагали Макатаеве известного режиссёра Болата Калымбетова выйдет на широкие экраны, передает МИА «Казинформ».

Выдающемуся казахскому поэту Мукагали Макатаеву сегодня исполнилось бы 90 лет. Его удивительная судьба стала основой для создания полнометражного фильма-байопика известного режиссёра Болата Калымбетова, напомнили в «Казахфильме».

«Поэту было отмерено всего 45 лет. Его жизнь была яркой, но полной трагических моментов. Макатаева часто не понимали, однако он никогда не жаловался на жизнь. Он жил творчеством, главным лейтмотивом которого стали доброта и сострадание.

Премьера фильма «Мукагали», созданного киностудией «Казахфильм», откладывается в связи с пандемией, но мы надеемся, что уже этой осенью зрители увидят эту картину на большом экране», - сообщили в киностудии.

Напомним, съемки художественного фильма «Мукагали» начались в июне 2019 года и были завершены в сентябре 2020 года.

Фильм «Мукагали» расскажет зрителям историю жизни легендарного поэта.

«Это фильм даже не сколько о поэте, но о человеке. О судьбе человека», - анонсировал тогда кинокартину режиссер Болат Калымбетов

Съемочный процесс проходил в городах Усть-Каменогорске, Алматы, Санкт-Петербурге и Алматинской области.