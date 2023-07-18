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    Когда казахстанские НПЗ выйдут на полную мощность, рассказали в «КазМунайГазе»

    18 Июля 2023, 11:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления АО «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев ответил на вопросы представителей СМИ касательно сроков выхода НПЗ в Шымкенте и Павлодаре на полную мощность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завод одномоментно не запускается. Сейчас мы запустили первую стадию. Идет поэтапный перезапуск. Время выхода всех технологических установок - это порядка двух недель займет. Это Павлодар. Поэтапный запуск, выход на штатный режим работы. Но он уже начал производить соответствующие компоненты для производства товарной продукции, и отгрузка будет нормализоваться. По Шымкенту мы ожидаем в пределах до конца этой недели полную стабилизацию работы завода», - сказал Дмитрий Макеев на пресс-конференции в компании.

    Ранее, Д. Макеев сообщил о планах «КМГ» по удовлетворению потребностей страны в авиакеросине. По его словам, она составит примерно 1,2 млн тонн в ближайшие 10-20 лет.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    КазМунайГаз Энергетика Нефть
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