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    Когда казахстанские банки снизят процентные ставки

    13 Ноября 2019, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ратификация соглашения по гармонизации законодательства стран-участников ЕАЭС в сфере финансового рынка может привести к снижению процентных ставок работающих в Казахстане банков. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня соглашение, которое мы обсуждали, о вопросах взаимного допуске на рынок, снятии барьеров, является, наоборот, условием развития конкуренции и улучшения сервиса со стороны банковского сектора. Расширение поля участников предполагает, конечно, в будущем и снижение тарифов, условий комиссий и процентных ставок», - сказал Ерболат Досаев в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса.

    Отметим, что Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка», который подразумевает создание общего финансового рынка в рамках ЕАЭС.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика ЕАЭС
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