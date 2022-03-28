Когда казахстанцы смогут воспользоваться процедурой повторного банкротства физлиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смогут ли граждане Казахстана применять процедуру повторного банкротства физлиц, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повторное банкротство возможно по истечению семи лет», - уточнил Кайрат Миятов.

Спикер добавил, что после обсуждений в рабочей группе все основные необходимые базовые принципы были заложены в законопроект.

Ранее сообщалось, что Минфином завершена работа по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Согласно нормам законопроекта гражданам предлагается три вида процедур. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствам. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электронное правительство».

Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других государственных органов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений. По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства). Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.