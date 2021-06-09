Когда казахстанцы смогут увидеть солнечное затмение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 июня казахстанцы увидят солнечное затмение. Где и когда смотреть космическое явление, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

По словам кандидата физико-математических наук, заведущей лаборатории Физики звёзд и туманностей Астрофизической института имени В.Г. Фесенкова Любовь Шестаковой, из четырех затмений в 2021 году, это единственное наблюдаемое событие.

«Солнечное затмение можно будет наблюдать завтра. Это кольцеобразное затмение, на их долю приходится около 5%, то есть, довольно редкое и зрелищное событие. Полоса затмения пройдет через Северную Америку, Северный Ледовитый океан, северо-восточную часть России. В Казахстане самая большая фаза - 35-37% покрытия будет наблюдаться в северо-восточных районах, это в городах Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Семей», - рассказала она.

В Нур-Султане затмение начнется в 17 часов 15 минут, закончится в 19 часов 03 минуты, максимум затмения придется на 18 часов 11 минут с фазой покрытия 30%.

В Алматы затмение начнется в 17 часов 44 минуты, закончится в 19 часов 05 минут, максимум затмения приходится на 18 часов 26 минут с фазой покрытия 17,73%, то есть, около 18%.

Как сообщалось, в течение текущего года ожидается два лунных и два солнечных затмения. О первом лунном затмении года, с которого начался коридор затмений, и о влиянии его на людей, мы уже рассказывали.

Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным. Оно наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.