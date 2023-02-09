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    Когда казахстанцам произведут перерасчет за завышенные тарифы по теплу и электричеству

    9 Февраля 2023, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители «Астана-РЭК» пояснили, когда гражданам произведут перерасчет за завышенные тарифы по электричеству и теплу в ноябре-декабре прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи с населением Байконурского района акиму Астаны Женису Касымбеку задали вопрос про перерасчет тарифов по теплу и электричеству.

    «В ноябре-декабре были высокие тарифы и в СМИ сообщалось, что был сбой системы, обещали сделать перерасчет. Мы уже начали получать электронные квитанции, а сумма не изменилась и перерасчет нет», - спросила жительница столицы.

    Представители «Астана-РЭК» пояснили ситуацию.

    «В ноябре и декабре были завышенные тарифы, но это связано с тем, что «Астанаэнергосбыт» эти функции по многоквартирному жилому фонду передало государству. В октябре-ноябре там были нулевые счета. В декабре вы оплатили за несколько месяцев, поэтому было у людей возмущение», - пояснили представители акционерного общества.

    Ранее сообщалось, что на сегодня в столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК поступали обращения от потребителей в части завышенных счетов за электричество и тепло за декабрь 2022 года.

    Как отметили в ведомстве, тарифы базовых субъектов-монополистов не повышались, и на сегодняшний день остаются на уровне ранее утвержденных. Поэтому каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана-РЭК» за пояснениями по произведенным некорректным начислениям за электроэнергию и тепло, а также за произведением перерасчета. Также в «Астана-РЭК» пообещали сделать автоматический перерасчет за электроэнергию.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Астана Акимат Цены и тарифы Общество
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