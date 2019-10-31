Когда Казахстан увеличит поставки угля в Украину до 140 тонн тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Канат Баитов озвучил сроки увеличения поставок угля в Украину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас был пробел, мы раньше недопоставляли. Сейчас мы хотим, премьер-министр ездил, договорились. Будем форсировать. Сейчас лишь бы вагоны были, это самое главное, будем заказывать. У нас вообще в августе, когда мы вели переговоры, планировали по 80 тысяч тонн в месяц. К сожалению, сбои произошли. Теперь мы хотим с нарастающими темпами наши планы довести», - сказал Канат Баитов в кулуарах Правительства.

«Уголь, вы знаете, поставляем в Кривой Рог, в компанию «Арселор Миталл». Мы должны их обеспечить, теперь хотим объемы нарастить. До конца года по 140 тысяч будем», - добавил спикер.

Кроме того, К. Баитов поделился идеей на будущее по поводу привлечения популярных taxi-сервисов и приложений к поставкам угля.

«Это просто пока мысль. Допустим, если вы ездите в Боровое, то вы же такси заказываете. Если попутно машина едет в столицу или Караганду (то вас может подвезти, прим. ред). Тут то же самое. У меня машина едет пустая в Ильинку, то может довезти. Но это только просто идея», - отметил представитель МИИР РК.

Напомним, Казахстан увеличил разрешенный объем транзита угля в Украину до 140 тысяч тонн в месяц.