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    Когда Казахстан уравняет цены на бензин с Россией, рассказал Канат Бозумбаев

    29 Октября 2019, 18:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос уравнения цен на ГСМ с Российской Федерацией будет реализовываться постепенно. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос уравнения цен с Россией - это вопрос не одного дня. Мы ранее подписали соглашение о вхождении в единый рынок (в рамках ЕАЭС). На этот рынок зайдут такие страны, как Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь. Но это будет в 2025 году», - сказал Канат Бозумбаев.

    По его словам, пока об этом говорить рано.

    «Поэтому вопрос уравнивания цен нужно правильно понимать, это будет делаться постепенно. Важно понимать, что это вопрос не одного дня, не одного месяца и даже не одного года», - подчеркнул Канат Бозумбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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