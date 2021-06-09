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    Когда Казахстан сможет полностью обеспечить себя мясом птицы и колбасными изделиями

    9 Июня 2021, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда Казахстан сможет полностью обеспечить себя мясом птицы, колбасными изделиями, сыром, яблоками и рыбой, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках задачи по насыщению внутреннего рынка социально-значимыми продовольственными товарами определены и реализуются конкретные инвестпроекты», - сказал Сапархан Омаров.

    Данная работа, как отметил министр, находится на особом контроле Правительства и министерства. Для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка.

    «В результате к 2024 году обеспеченность по мясу птицы, колбасным изделиям, сырам, творогу, яблокам и рыбе составит 100%, а по сахару – 80%»,- заверил Сапархан Омаров.

    Ранее сообщалось, что объем господдержки сферы сельского хозяйства в прошлом году был доведен до 366 млрд тенге.

    «Прошлый год для всей экономики страны и для агропромышленного комплекса был сложным. Выбранная государством аграрная политика за последние годы, а также антикризисные меры, принятые в прошлом году, позволили в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса обеспечить стабильное развитие отечественного АПК», - отметил Сапархан Омаров.

    Министр сельского хозяйства сообщил, что объем господдержки отрасли в прошлом году с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что на 13% больше уровня 2019 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Минсельхоз Сельское хозяйство
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