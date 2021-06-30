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    Когда Казахстан начнет поставку нефти и нефтепродуктов в Беларусь

    30 Июня 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда Казахстан начнет поставку нефти и нефтепродуктов в Беларусь, рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавно было подписано соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение и после ратификации Парламентом мы составим план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь, там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Министр уточнил, что это произойдет не раньше осени текущего года.

    «Сегодня состоялось закрытие седьмой сессии Парламента РК и осенью, когда возобновит Парламент свою работу, мы внесем данный документ на ратификацию», - уточнил Нурлан Ногаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Беларусь Нефть
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