Когда Казахстан начнет поставку нефти и нефтепродуктов в Беларусь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда Казахстан начнет поставку нефти и нефтепродуктов в Беларусь, рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно было подписано соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение и после ратификации Парламентом мы составим план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь, там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр уточнил, что это произойдет не раньше осени текущего года.

«Сегодня состоялось закрытие седьмой сессии Парламента РК и осенью, когда возобновит Парламент свою работу, мы внесем данный документ на ратификацию», - уточнил Нурлан Ногаев.