Когда Казахстан начнет экспортировать бензин в Кыргызстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Когда Казахстан начнет экспорт бензина в Кыргызстан, рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на прошлой неделе получили от кыргызской стороны ответ, провели переговоры и разослали сейчас согласованную версию по госорганам. Надеемся, что если до нового года все сделаем, то в первой половине января подпишем соответствующее соглашение с Кыргызстаном. Как только подпишем, это значит, что уже в феврале у нас будет возможность экспортировать, в первую очередь, бензин», - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Отдельно он остановился на вопросе экспорта дизельного топлива.

«Дизельное топливо экспортировать мы не собираемся, потому что сначала должны укрепить границу по дизтопливу, теневой переход закрыть, понять, какое реально потребление в Казахстане. Мы считаем, где-то наши возможности производить дизельное топливо закрыты на 120%, но пока мы идем ноздря в ноздрю, тонна в тонну. По дизельному топливу другой будет приказ совместно с Минфином. Мы будет выставлять посты на границе, которые будут усиливать контроль по экспорту. По авиакеросину уже 100% открываем и, наверное, экспортировать начнем», - добавил Канат Бозумбаев.