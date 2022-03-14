Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Когда к митингующим присоединились криминальные банды, рассказал генпрокурор РК

    14 Марта 2022, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волнообразный характер развития январских событий отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Можно констатировать волнообразный характер развития событий. Как я уже говорил, была первая волна – это мирные митинги. С ними у полиции не было никаких столкновений. Наоборот, власти дали все возможности провести мирные митинги. Однако затем в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло. Из-за их подстрекательств начались первые столкновения. Это вторая волна», - сказал Берик Асылов.

    Генпрокурор продолжил, что на третьей волне присоединились криминальные банды.

    «Начались погромы, поджоги. Этим хаосом воспользовались вооруженные радикалы, устроив точечные атаки, по разным объектам. То есть, мы увидели сращивание: экстремизма, криминала и религиозного радикализма. Если бы не решительные действия государства, за этими волнами могли бы последовать и другие. На конечном этапе - силовой захват власти. При этом можно сказать, что все действия носили скоординированный характер. Налицо спланированная акция», - добавил Берик Асылов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Генпрокуратура Мажилис МВД РК Криминал ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков