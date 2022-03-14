Когда к митингующим присоединились криминальные банды, рассказал генпрокурор РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Волнообразный характер развития январских событий отметил генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно констатировать волнообразный характер развития событий. Как я уже говорил, была первая волна – это мирные митинги. С ними у полиции не было никаких столкновений. Наоборот, власти дали все возможности провести мирные митинги. Однако затем в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло. Из-за их подстрекательств начались первые столкновения. Это вторая волна», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор продолжил, что на третьей волне присоединились криминальные банды.

«Начались погромы, поджоги. Этим хаосом воспользовались вооруженные радикалы, устроив точечные атаки, по разным объектам. То есть, мы увидели сращивание: экстремизма, криминала и религиозного радикализма. Если бы не решительные действия государства, за этими волнами могли бы последовать и другие. На конечном этапе - силовой захват власти. При этом можно сказать, что все действия носили скоординированный характер. Налицо спланированная акция», - добавил Берик Асылов.