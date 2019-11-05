Когда Интернет придет в казахстанскую глубинку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интернет уже перестал быть роскошью, перейдя в разряд базовых потребностей человека. И если в городах вопрос с доступом к качественному Интернету практически решен, то в селах возможность пользоваться скоростным Интернетом есть далеко не везде.

Когда в отдаленные аулы придет качественный Интернет и как это повлияет на жизнь сельчан? Об этом в интервью агентству МИА «Казинформ» рассказала директор департамента государственной политики и инфраструктуры в области связи Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Гульнара Букеева.

- Гульнара Сембековна, какова ситуация по обеспечению широкополосным доступом к Интернету городов и сел нашей страны? Сколько из них уже пользуются высокоскоростным Интернетом, сколько ещё предстоит подключить?

- На сегодня в крупных городах, областных и районных центрах республики услуги широкополосного доступа к сети Интернет оказываются практически всеми мобильными технологиями связи - ADSL, FTTH, UMTS (3G), LTE (4G). Что касается небольших сел, аулов, где живет 250 и более человек, в стране насчитывается 4 204, из них 3 324 сейчас обеспечены Интернетом с использованием хотя бы одной из вышеперечисленных технологий. То есть, по 880 селам вопрос еще остается открытым.

Возможность обеспечения этими услугами в полном объеме действительно ограничена. Из-за большой отдаленности до многих аулов волоконно-оптические линии связи прокладывались не так активно ввиду больших затрат. Для операторов это не всегда было выгодно. И для решения этой проблемы в рамках программы «Цифровой Казахстан» государством и было инициировано два очень важных проекта.

Первый проект – это строительство волоконно-оптических линий связи, который реализуется двумя операторами связи «Казахтелеком» и «Транстелеком». Этот масштабный инфраструктурный проект позволит до конца 2020 года предоставить доступ к высокоскоростному интернету жителям 1 250 сельских населенных пунктов. По итогам первого полугодия 2019 года волоконно-оптические линии уже подключены в 83 селах. В них расположены 85 поликлиник и сельских амбулаторий, а также 76 школ. До конца этого года к сети Интернет будут подключены 685 отдаленных сел, а в 2020 году высокоскоростной Интернет будет подведен ещё к 509 селам.

Второй проект - развитие сети мобильной связи LTE (4G) и других технологий на основе тех базовых станций, которые будут дислоцироваться в местах подключения оптоволокна и раздавать сигнал в окрестные населенные пункты. Реализация этого проекта в течение 2020-2022 годов позволит обеспечить Интернетом 3 143 села.

Таким образом, до конца 2020 года 880 сел с населением 250 и более жителей будут обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет.

При этом важно понимать, что некоторые села входят в оба перечисленных выше проекта. То есть операторы фиксированной связи сейчас прокладывают туда волоконно-оптические линии, а сотовые операторы в дальнейшем для расширения зоны своего покрытия и предоставления сельчанам мобильной связи четвертого поколения, установят там ещё и свои базовые станции.

- Ранее говорилось о том, что государство сейчас не вкладывает в этот проект ни тиына, строительство операторы ведут за свой счет. А в чем их выгода? Что им даст этот проект?

- Действительно, «Казахтелеком» и «Транстелеком» прокладывают 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи по всей стране за свой счет. Представляете какой это масштаб!? Такого в стране раньше вообще не проводилось. Это расстояние, равное от Нур-Султана до Нью-Йорка и обратно! И возникает резонный вопрос, зачем частным операторам такие траты? Ответ, кстати, очень прост. Частники получают от государства гарантии оплаты о том, что бюджетные и государственные органы, расположенные в этих селах, будут пользоваться их услугами на протяжении 14 лет. Соответственно, нынешние вложения операторов - это их же инвестиции в будущее.

Мы надеемся, что этот проект даст мультипликативный эффект еще и потому, что он стимулирует и операторов сотовой связи на установку базовых станций связи стандарта LTE в этих селах. Инфраструктура-то уже будет готова, значит, можно размещаться и работать.

- Недавно в Мажилисе на Правительственном часе были озвучены планы по внедрению налоговых льгот для операторов сотовой связи. Кому и на каких условиях они будут предоставлены?

- Действительно, мы инициировали предложение по сокращению финансовой нагрузки на тех операторов, которые будут участвовать в проекте по обеспечению широкополосным доступом к интернету 3G и 4G отдаленных сел, в которых проживают 250 и более человек. А с «прицелом на будущее» мы также заранее прорабатываем и поддержку для тех, кто «возьмется» за проведение мобильной связи 5G. Им мы и вовсе предлагаем установить нулевую ставку оплаты. Данные льготы планируются предоставить сроком на 5 лет. Кстати, нас в этом вопросе уже поддержало Министерство национальной экономики. В ближайшее время соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение в Парламент.

- Какие объекты в первую очередь будут обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет? Когда его получат все жители населенных пунктов?

- По договору, операторы связи обязаны подвести волоконно-оптические линии связи в первую очередь к школам, больницам, службам экстренного реагирования, акиматам и другим объектам социальной важности. Мы уверены, что это послужит сокращению цифрового разрыва между городом и селом. Школьники получат доступ к онлайн-обучению на международных ресурсах. В больницах станет возможным использование элементов технологии телемедицины и так далее. А вот уже после установки операторами связи своих базовых станций, все остальные жители села получат возможность подключиться к высокоскоростному Интернету.

- Благодарю за беседу.