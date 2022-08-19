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    Когда и во сколько выйдет патч 7.32 для Dota 2

    19 Августа 2022 15:15

    Патчи в Dota 2 редко выходят по расписанию: компания Valve не называет точную дату и время, ограничиваясь примерным окном релиза. Известно, что обновление 7.32 выйдет до старта региональных отборочных на The International 2022, дополнительной информации разработчики не предоставили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сybersport.ru.

    Старт региональных квалификаций назначен на 3 сентября. Учитывая разницу во времени в разных частях света и проблемы, которые иногда сопровождают выход патчей в Dota 2, имеет смысл предположить, что обновление будет установлено хотя бы за сутки до начала отборочных. Таким образом, патч 7.32 должен выйти до 2 сентября 2022 года.

    Принято считать, что патчи в Dota 2 чаще всего выходят в четверг. Последние два релиза действительно состоялись в ночь со среды на четверг, но точную динамику отследить нельзя: иногда крупные обновления могут выходить как в начале, так и в конце рабочей недели.

    Время выхода патчей в Dota 2 динамично, но сохраняется тенденция вечерних и ночных релизов. Valve — американская компания, вероятно, сотрудники готовят обновление в начале рабочего дня, чтобы иметь возможность следить за запуском и исправлять критические ошибки после релиза.
    #Новости киберспорта #Dota 2
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