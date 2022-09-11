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    Когда и где посмотреть третий бой Головкин — «Канело»

    11 Сентября 2022, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появилась информация о трансляции третьего боя Головкин — «Канело» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57-2-2, 39 КО).

    В Казахстане показ третьего поединка Головкин — «Канело» запланирован телеканалом «Qazsport». Начало трансляции вечера бокса — в 05:00 по времени Нур-Султана. Главный бой начнется ориентировочно в 08:00.

    Напомним, третий бой Головкин — «Канело» состоится на T-Mobile Arena. На кону в предстоящем поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — на данный момент им является «Канело».

    Головкин или Канело – за кем останется трилогия? Читайте об этом в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Головкин Бокс
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