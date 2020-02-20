Когда Гарри и Меган официально завершат королевские обязанности

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Герцог и герцогиня Сассекские 31 марта официально завершат королевские обязанности. Букингемский дворец готовится к «Мегзиту», передает «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что принц Гарри сохранит за собой воинские звания майора, капитана третьего ранга и майора авиации, но почетные военные должности не будут использоваться в течение 12-месячного испытательного срока.

Ожидается, что пара завершит свои последние обязанности 9 марта, прежде чем они официально покинут дворец 31 марта.

Также ожидается, что в течение следующих нескольких месяцев они будут регулярно посещать Великобританию для участия в Invictus Games с поп-звездой Джоном Бон Джови.

5 марта Гарри и Меган посетят церемонию награждения Фонда Endeavour, а 6 марта Гарри будет в Сильверстоуне с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

Затем пара посетит музыкальный фестиваль в Маунтбэттене 7 марта, а Меган отметит Международный женский день 8 марта.

9 марта они присоединятся к королеве и королевской семье на службе в Вестминстерском Аббатстве по случаю Дня Содружества Наций.