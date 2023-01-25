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    Когда Елена Рыбакина сыграет в полуфинале Australian Open-2023

    25 Января 2023, 00:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 26 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проведет полуфинальный матч на Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ее соперницей будет белоруска Виктория Азаренко (24-е место). Матч начнется в 14:30 по астанинскому времени.

    Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина победила итальянку Элизабетту Коччиаретто (48-е место) — 7:5, 6:3, словенку Кайю Юван (104-е место) — 6:2, 6:1, американку Даниэлле Коллинс (11-е место) — 6:2, 5:7, 6:2, польку Игу Свёнтек (1-е место) — 6:4, 6:4 и латвийку Елену Остапенко (17-е место) — 6:2, 6:4.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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