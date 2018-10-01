Когда электронные паспорта здоровья будут у всех казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Электронные паспорта здоровья будут у всех казахстанцев к 2020 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава рассказал сегодня на заседании Правительства о мерах повышения качества медицинской помощи населению в рамках госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық». По его словам, в целях повышения прозрачности системы здравоохранения в рамках цифровизации запланированы ряд мер.

«Это запуск в промышленную эксплуатацию единой платформы интероперабельности, интеграция всех информационных систем, безбумажное ведение медицинской документации в отрасли с 1 января 2019 года, синхронизация локальных электронных паспортов здоровья с национальным», - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время 10 миллионов казахстанцев имеют запись в электронном паспорте здоровья.

«К 2020 году 100% населения будут иметь электронный паспорт здоровья. И это позволит обеспечить полный доступ к объективным данным о здоровье каждого гражданина независимо от того, куда обратился человек. Это улучшит качество, удобство получения медицинской помощи. Наличие электронных данных уменьшит хождение в медкомиссии за получением справок о состоянии здоровья», - заверил министр