Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-5-7℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Когда был отменен закон о Первом Президенте – ответ главы Минюста

    19 Декабря 2022, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После того, как из Конституции были изъяты нормы о Первом Президенте, закон был фактически отменен. Об этом сообщил министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После совместного заседания Палат Парламента представители СМИ спросили министра: «Когда будет отменен закон о Первом Президенте?».

    «Закон будет рассмотрен после его внесения в Парламент. Не могу сказать, когда он будет внесен. Есть три субъекта, которые инициируют закон: Президент, Правительство или сами депутаты Парламента. Сейчас работаем. Есть и другие законы, кроме этого закона. Необходимо повышать благосостояние населения. Это первый вопрос, который нужно рассмотреть. Принимаем, когда придет время. После того, как из Конституции были изъяты нормы о Первом Президенте, закон был фактически отменен. Поэтому необходимо подготовить закон, чтобы принять постановление о том, что оно официально отменено», - сказал он.

    Канат Мусин также отметил, что изменения в Конституцию вступили в полную силу.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Сенат Минюст Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Минюст РК ожидает поступления документов на регистрацию партии «Respublica»
    Новая партия «Respublica» официально зарегистрирована в Казахстане
    Раньше нам не давали выступить – Азат Перуашев
    Приняты поправки в Регламент Парламента
    Популярное
    1 Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет
    2 В рамках программы «Асыл мура» будет издан трехтомник по памятникам культуры
    3 Две республиканские трассы закрыты в ЗКО
    4 Новые правила финансирования НПО утверждены в Казахстане
    5 Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
    Новости партнеров