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    Когда будут запущены прямые авиарейсы из Казахстана в Испанию

    14 Мая 2021, 14:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе переговоров по запуску прямых авиарейсов из Казахстана в Испанию, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот вопрос тоже обсуждался. До пандемии у нас была договоренность, был подписан меморандум. Сейчас идет речь о согласование текста межправительственного соглашения об авиасообщении. Договоренность была о налаживании семи регулярных рейсов в неделю, но опять же, пандемия внесла свои коррективы. Сегодня по мере улучшения эпидемиологической ситуации – как у нас, так и в Испании, приблизительно в августе-сентябре, я думаю, что мы уже будет переходить к активной фазе запуска этих авиарейсов», – сказал Ерлан Алимбаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что в столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Испания является для Казахстана важным европейским партнером. Мы с радостью можем отметить имеющееся развитие наших отношений в стратегическом духе партнерства. Мы верим, что подписанное в 2009 году соглашение о стратегическом партнерстве по итогам сегодняшних переговоров будет рассмотрено в следующем году и будет выведено на новый уровень. Сегодняшние консультации включают вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», – отметил заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев.

    В свою очередь Государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Кролевства Испания Кристина Гаяк выразила удовлетворенность ходом переговоров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Испания
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