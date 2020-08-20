Когда будет создан Центр приграничного сотрудничества с Узбекистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда будет создан Центр приграничного сотрудничества с Узбекистаном «Центральная Азия», рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Направление «Центральная Азия» является ключевым для нас, как я уже говорил. Самый быстрый способ поднять торговлю – торговать с ближайшими соседями. Это испокон веков так было. Было конкретное поручение по созданию такого центра от Главы государства. Почему такое громкое название? Потому что это позволит влиять на развитие всего региона», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением, отвечая на вопросы предпринимателей.

Он сообщил, каких результатов удалось достичь к настоящему моменту.

«На сегодняшний день соответствующая Дорожная карта между нашими профильными ведомствами уже подписана, определено конкретное место в районе пункта пропуска «Жибек жолы», с которым уже ознакомились Премьер-Министр и я. Надеемся, в ближайшие месяцы все согласования пройдут, и будут приняты конкретные нормативно-правовые акты и начнутся практические меры», - отметил министр.

По его словам, строительство займет около 2-3 лет.

«Но наша задача максимально быстро запустить этот центр. Мы планируем, что здесь будет открыт новый пункт пропуска для удобства. Здесь будут размещены государственные контрольные органы, ЦОНы. Мы планируем построить на этой территории склады временного хранения, логистический центр. Самое главное – здесь будут размещены центры по переработке продукции, что позволит нам усилить показатели взаимной торговли», - заключил глава Минторговли.



