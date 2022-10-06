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    Когда будет представлена предвыборная платформа Касым-Жомарта Токаева

    6 Октября 2022, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции по поддержке его кандидатуры на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время мною будет представлена предвыборная платформа, в которой найдут свое отражение меры по всесторонней трансформации страны, повышению благосостояния граждан. По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН. Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.

    «Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

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