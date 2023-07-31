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    Когда Алматы станет «городом-садом»

    31 Июля 2023, 20:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экология Алматы - проблема, которая волнует большую часть горожан. Поэтому озеленение является важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Алматы в прошлом году уделил особое внимание на вопросы городского озеленения. Глава государства отметил, что до 2030 года в городе планируется высадить 2,5 млн деревьев.

    «В Алматы насчитывается 136 парков. Идет последовательная работа по увеличению их количества и благоустройству. Это не может не радовать. Однако руководству города не стоит останавливаться на достигнутом. Алматы должен усилить свой статус «города-сада». Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны. Для этого необходимо создать устойчивый «экологический каркас», в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса», - сказал ранее Глава государства.

    Власти Алматы и эксперты в новом генеральном плане, который был утвержден в мае Правительством Республики Казахстан, предусмотрели все вопросы касательно озеленения города. Так, для решения экологических проблем новым генпланом будет расширен экологический каркас – до 2030 года общая площадь зеленых зон возрастет почти в три раза – с 1,3 тыс. до 3340 гектаров, а к 2040 году - до 3840 гектаров.

    В акимате города ранее сообщили, что в Алматы до конца следующего года будут созданы 8 новых и благоустроено 13 существующих парков. Уже в этом году запланирована посадка 340 тыс. деревьев, снос 17 тысяч аварийных и перестойных деревьев, биообработка 2,8 млн деревьев, создание двух питомников площадью 30 гектаров. Эти меры позволят увеличить приживаемость саженцев до 90% и площадь зелёных насаждений до 12,6 кв. метров на человека.

    «В рамках исполнения поручения Главы Государства по высадке 3,3 млн деревьев, к 2025 году будет высажено 1,2 млн деревьев, к 2030 году - 1,3 млн, а к 2040 году - 3,3 млн деревьев», – сообщил ранее заместитель акима города Аскар Амрин.

    Еще в прошлом году аким Ерболат Досаев отчитался о ходе выполнения поручения Президента РК по возвращению Алматы статуса «города-сада».

    В этом году в городе планируется вырубка 16 925 тысяч штук аварийных деревьев и вместо них хотят высадить 169 250 тысяч молодых саженцев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология
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