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    Когда Алматы будет полностью освещен

    31 Июля 2023, 21:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимату Алматы до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением. Такое поручение ранее дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент страны во время своего рабочего визита в Алматы в прошлом году отдельно остановился на проблеме обеспечения безопасности и правопорядка, цифровизации системы городского управления.

    «Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением. Другое важное направление – развитие системы видеонаблюдения… Необходимо установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением», – сказал ранее Глава государства

    Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался, что в марте этого года были завершены работы по освещению ранее неосвещенных 511 улиц города, проложены более 210 км необходимого кабеля и установлены почти 6900 новых световых точек.

    «Мы получили систему уличного освещения города в очень плохом состоянии. В прошлом году мы потратили время для того, чтобы вернуть в коммунальную собственность «Алматы Кала Жарык». Мы вернули его. Подготовили специальную программу по развитию освещения города. До конца 2025 года намерены 100% охватить город освещением», - сказал ранее на брифинге аким Алматы.

    На сегодня в рамках программы «Бюджет народного участия» в пилотном режиме реализуются проекты по модернизации системы освещения в Наурызбайском и Ауэзовском районах. Кроме того, выяснилось, что для города самым главным вызовом являются шкафы управления наружным освещением - больше 1600 нуждаются в модернизации.

    Вопросы обеспечения безопасности и оснащения видеокамерами также находятся на контроле руководства города.

    «Для обеспечения безопасности до 2025 года будут установлены 7000 камер видеонаблюдения в объектах, не охваченных видеонаблюдением с использованием всех возможностей «умных» систем видеоаналитики», - сообщил ранее Аскар Амрин.

    Также до 2024 года в городе установят системы экстренного аудио/видео вызова «Тревожная кнопка «SOS» в местах массового скопления людей. Во всех районах города уже в 2023 году будут открыты первые 8 пунктов «Сервисных центров полиции» по принципу «полицентричности». В центрах будут не только полицейские, в них также будут кабинеты психологов, медиаторов, детские комнаты и т.п.

    К 2030 году будут открыты 30 современно оборудованных участковых пунктов полиции по принципу «шаговой доступности».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Энергетика Алматы ЖКХ
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