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    Коэффициент реального снижения ВВП в 2020 году назвал Минфин

    9 Июня 2021, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о реальном снижении ВВП в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях значительного снижения деловой активности и жестких ограничительных мер в связи с COVID-19. Реальное снижение ВВП составило 2,6%», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

    Это, по его словам, в основном обусловлено спадом производства услуг на 5,4% в виду введения карантинных мер.

    «Вместе с тем, реальный сектор экономики показал рост на 2%. В частности, строительство - на 11,2%, информация и связь - на 8,7%, сельское хозяйство - на 5,6%, обрабатывающая промышленность - на 3,9%. Объем инвестиций в основной капитал снизился на 3,4%», - отметил министр.

    «Приоритетными направлениями бюджета стали расходы на поддержку граждан и реального сектора в условиях чрезвычайного положения. Это индексация социальных выплат, снижение налогового бремени на субъекты МСБ, расходы на программы «Дорожная карта занятости», «Дорожная карта бизнеса», «Енбек» и другие», - заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Экономика Минфин РК
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