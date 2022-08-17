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    Коечный фонд инфекционных стационаров занят на 44% в Акмолинской области

    17 Августа 2022 23:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день коечный фонд инфекционных стационаров занят на 44% в Акмолинской области. Об этом в ходе брифинга сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, по Казахстане по сравнению с июлем отмечается тенденция к снижению заболеваемости.

    «По Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией на сегодняшний день относительно стабильная. По сравнению с июнем за июль отмечается рост в 67 раз, за август - в 78 раз. По количеству ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваний наша область остается на 4-5 месте», - отметила Айнагуль Мусина.

    Рост заболеваемости COVID-19 в регионе отмечается с 15 июня. За предыдущую неделю - с 3 по 9 августа - зарегистрирован 671 случай. За последнюю - с 10 по 16 августа - зарегистрировано 652 случая, то есть отмечается снижение заболеваемости на 19 случаев.

    «За 16 августа текущего года зарегистрировано 78 случаев КВИ: в Кокшетау - 29, Степногорске - 16, Бурабайском районе - 15, Астраханском и Ерейментауском - по 7, Шортандинском – 4», - пояснила главный госсанврач региона.

    Айнагуль Мусина считает, что главной причиной роста заболеваемости стала несвоевременная вакцинация и ревакцинация. Из 1489 человек, заболевших в августе, 786 (52%) не вакцинированы, 372 (25%) получили несвоевременно ревакцинацию, а это значит, что 1158 (77%) не имели иммунитета против КВИ.

    «На сегодняшний день получают лечение в инфекционном стационаре 79 пациентов с КВИ. Коечный фонд инфекционных стационаров занят на 44%. На амбулаторном лечении находятся 918 человек», - добавила спикер.

    Всего с начала прививочной кампании первым компонентом в регионе привито 362 895 человек, что составляет от подлежащего вакцинации населения 75,7 %, от общего числа населения - 49,4%. Вторым компонентом привито 350 295 человек, от общего количества подлежащего контингента - 73,1 %, от общего числа населения - 47,7%. Ревакцинацией охвачено 63,9 % от подлежащего вакцинации населения.

    «В динамике среднесуточное количество ревакцинированных в августе снизилось по сравнению с июнем в три раза и июлем - в 1,3 раза. Повторной ревакцинацией против КВИ охвачен всего 34 491 человек, что составляет 100% от подлежащего контингента», - резюмировала главный госсанврач региона.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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