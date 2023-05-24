Кодекс родителей планируют разработать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ответственность первых руководителей административно-территориальных единиц за низкие показатели Индекса благополучия детей хотят ввести в РК. Такие меры предусмотрены проектом Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью преодоления неблагополучия детей необходимо принять меры по внедрению утвержденного Индекса для измерения благополучия детей на местах, созданию Информационной карты и совместно с местными исполнительными органами выявлению проблемных зон для дальнейшего улучшения ситуации. Благодаря планируемым мерам Индекс будет увеличен ежегодно на 1 балл. Кроме того, предлагается ввести административную ответственность первых руководителей административно-территориальных единиц за низкие показатели Индекса», - отмечено в документе.

В проекте комплексного плана подчеркивается, что важным решением усиления воспитательного компонента детей, комплексного обеспечения благополучия детей будет принятие Концепции непрерывного воспитания детей на 2025-2029 года.

Вместе с тем, для решения проблемы снижения уровня насилия в отношении детей, суицида и обеспечения благополучия детей отдельного рассмотрения требует проблема родительства.

«Проведенный многоаспектный анализ показывает актуальность разработки Кодекса родителей как документа, консолидирующего нормативные положения о родительских правах, обязанностях и ответственности, обеспечивающего единый подход к их пониманию, излагающего их доступно для граждан, определяющего меры государственной поддержки родителей в осуществлении ими родительских функций», - сообщается в проекте Комплексного плана.

Поясняется, что цель Кодекса родителей – реализация системно-целостного подхода на основе партнерства государства и граждан к определению прав и обязанностей родителей, их ответственности за благополучие детей в Республике Казахстан.

«Разработка кодекса станет еще одним инструментом по разъяснению детям и подросткам в доступной форме норм законодательства и нормативных правовых актов, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц. В 2022 году во всех организациях образования размещена табличка с QR-кодом по проекту «Bala Qorgau» по оказанию бесплатной консультационной помощи школьникам Казахстана и их родителям – веб-сайт «balaqorgau». Сайт призван помочь школьникам и их родителям, столкнувшимся с трудностями в школе, дома и на улице, на который дети и их родители могут перейти, отсканировав QR-код с таблички. Одним из мероприятий Комплексного плана предлагается укрупнить работу в данном направлении, путем создания единого республиканского контакт-центра «Bala Qorgau» при Комитете по охране прав детей», - предлагается в документе.

Ранее сообщалось, что утвердить комплексный план по защите детей от насилия намерены в Казахстане.



