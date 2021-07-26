Кодекс этики наблюдателей за выборами предлагают разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» Толеген Кунадилов предлагает разработать Кодекс этики наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дальнейшем Центр непартийного наблюдения предлагает разработать Кодекс этики наблюдателей.

Прошедшие выборы показали, что не все наблюдатели исполняют свою миссию добросовестно. Несмотря на то, что основная цель наблюдения - это контроль за соблюдением законодательства, зачастую сами наблюдатели допускают серьезные нарушения требований законодательства, включая ведение видеосъёмки и другое некорректное поведение на участках. Многие факты такого поведения связаны с недостаточным уровнем знаний выборного законодательства или отсутствия опыта. Но есть и те, кто намеренно проявляет провокационные действия в целях дискредитации избирательного процесса. Поэтому настало время профессионализировать институт наблюдения и в целом разработать единые нормы, которые должны соблюдать все участники наблюдательного процесса. Мы будем системно и планомерно работать над подготовкой профессионального пула наблюдателей.

Центр непартийного наблюдения выдвигает инициативу о создании Кодекса этики наблюдателей», - сообщил председатель РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» Толеген Кунадилов.

В заключение спикер отметил, что Центр непартийного наблюдения выдвигает инициативу о создании Кодекса этики наблюдателей.

Ранее сообщалось, что в РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» подвели итоги работы на выборах акимов в Казахстане.