+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кодекс этики наблюдателей за выборами предлагают разработать в Казахстане

26 Июля 2021 12:50
Поделиться:
Кодекс этики наблюдателей за выборами предлагают разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» Толеген Кунадилов предлагает разработать Кодекс этики наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие нарушения были выявлены в ходе выборов акимов в Казахстане
Ерлан Карин: Мы увидели большую заинтересованность в прошедших выборах акимов 101-летний избиратель проголосовал на выборах сельских акимов в Жамбылской области Выборы акимов: 88 мужчин и 23 женщины баллотировались в Жамбылской области

«В дальнейшем Центр непартийного наблюдения предлагает разработать Кодекс этики наблюдателей.

Прошедшие выборы показали, что не все наблюдатели исполняют свою миссию добросовестно. Несмотря на то, что основная цель наблюдения - это контроль за соблюдением законодательства, зачастую сами наблюдатели допускают серьезные нарушения требований законодательства, включая ведение видеосъёмки и другое некорректное поведение на участках. Многие факты такого поведения связаны с недостаточным уровнем знаний выборного законодательства или отсутствия опыта. Но есть и те, кто намеренно проявляет провокационные действия в целях дискредитации избирательного процесса. Поэтому настало время профессионализировать институт наблюдения и в целом разработать единые нормы, которые должны соблюдать все участники наблюдательного процесса. Мы будем системно и планомерно работать над подготовкой профессионального пула наблюдателей.

Центр непартийного наблюдения выдвигает инициативу о создании Кодекса этики наблюдателей», - сообщил председатель РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» Толеген Кунадилов.

В заключение спикер отметил, что Центр непартийного наблюдения выдвигает инициативу о создании Кодекса этики наблюдателей.

Ранее сообщалось, что в РОО «Центр непартийного наблюдения за выборами» подвели итоги работы на выборах акимов в Казахстане.


Подписывайтесь на наш канал:

#Выборы   #Общество   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Какие нарушения были выявлены в ходе выборов акимов в Казахстане
Ерлан Карин: Мы увидели большую заинтересованность в прошедших выборах акимов
101-летний избиратель проголосовал на выборах сельских акимов в Жамбылской области
Выборы акимов: 88 мужчин и 23 женщины баллотировались в Жамбылской области
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
3 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
4 12-летний житель Темиртау получил смертельную травму в драке
5 Густой дым от пожара напугал алматинцев
Читайте также
Применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует росту разводов - МВД РК
Многодетная жительница Нур-Султана открыла свой бизнес с помощью госгранта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив