Škoda Transportation планирует реализовать крупные проекты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чешские компании проявляют заинтересованность в реализации проектов в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Очень крупный чешский интерпрайз заинтересован в расширении своего бизнеса в Казахстане. Один из них это Škoda Transportation, которая планирует реализовать крупные проекты в транспортной сфере», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что также устанавливается сотрудничество с такими компаниями как «Траско», которые могут задать новый импульс нашему сотрудничеству в гипериндустриализированных сферах.

Кроме того, чешская группа в военно-промышленном комплексе также будет содействовать передаче знаний в этом секторе.

«Запускаемые проекты доказывают хороший инвестиционный климат в Казахстане», - добавил Алихан Смаилов.



