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    Škoda Transportation  планирует реализовать крупные проекты в Казахстане

    24 Апреля 2023, 13:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чешские компании проявляют заинтересованность в реализации проектов в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

    «Очень крупный чешский интерпрайз заинтересован в расширении своего бизнеса в Казахстане. Один из них это Škoda Transportation, которая планирует реализовать крупные проекты в транспортной сфере», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Правительства отметил, что также устанавливается сотрудничество с такими компаниями как «Траско», которые могут задать новый импульс нашему сотрудничеству в гипериндустриализированных сферах.

    Кроме того, чешская группа в военно-промышленном комплексе также будет содействовать передаче знаний в этом секторе.

    «Запускаемые проекты доказывают хороший инвестиционный климат в Казахстане», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Чехия
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