Кнут и пряник: как в мире борются с курением?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения признает курение угрозой для здоровья населения и фактором риска развития неинфекционных заболеваний. ВОЗ призывает вкладывать больше средств в борьбу с опасной привычкой, но методы борьбы с курением в разных государствах заметно отличаются. Где-то ставку делают на законодательные инициативы и правовые нормы, исследовательскую и просветительскую деятельность, работу с населением на местах, организацию служб помощи по отказу от курения. Другие страны, наоборот, мотивируют курильщиков переходить с классического курения сигарет на альтернативные виды курения, например, на электронные сигареты, передает МИА «Казинформ».

Почему Казахстану важно идти по пути снижения вреда от курения

Зима - туристический сезон для Тайланда, ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира, включая десятки тысяч казахстанцев. В этом году казахстанские туристы, посетившие Тайланд, предупреждают о том, что в стране можно столкнуться с серьезными проблемами с законом, для этого достаточно взять с собой в страну электронные сигареты и системы нагревания табака. Местные СМИ написали о том, что полицейский потребовал большую взятку в качестве «штрафа» от туриста, которого поймали с устройством для вейпинга, которое, к слову, является в Таиланде незаконным. Такой же случай произошел в прошлом году с тайваньской актрисой Шарлин Ан во время отпуска в Бангкоке.

В Тайланде запрещены любые виды электронных сигарет, однако сигареты обыкновенные - в свободном доступе. Это зачастую является предметом манипуляции и даже шантажа со стороны местной полиции. Полицейские намеренно выслеживают туристов с вейпами и устройствами нагревания табака и требуют оплатить штраф на месте. Размер штрафа достигает 30 000 бат (945 долларов США), в противном случае нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Фактически, заявляют туристы, это ни что иное, как провокация к взятке, а запрет бездымной продукции как таковой порождает систематическую низовую коррупцию, поскольку демократической страной Тайланд назвать нельзя.

Противоположный пример показывают развитые страны. Недавно в Новой Зеландии была принята новая политика по борьбе с курением, основанная на мотивации курильщиков переходить с курения сигарет на альтернативные виды курения. В законодательные изменения построены на принципах концепции снижения вреда от курения.

«Мы хотим, чтобы бездымные устройства были более доступны населению для более массового отказа от курения. В предыдущем году в стране было самое большое за всю историю сокращение курения, что может быть связано именно с переходом на вейпы и их повсеместной доступностью», – отмечает замминистра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл.

Чтобы работа с населением была более эффективной, власти создали специальный веб-сайт «Факты о вейпинге».

«Хотя никотин вызывает привыкание, он не вызывает рака. И курение, и вейпинг доставляют никотин в ваш организм, но разница в том, что сигареты делают это путем сжигания табака вместе с десятками ядов», – говорится на сайте.

Концепция снижения вреда от курения - серьезный вопрос, который тревожит многие страны. Осенью прошлого года этой теме был посвящен международный саммит по снижению вреда от табакокурения в Афинах. В нем участвовали ведущие исследователи, врачи, общественные деятели, занимающиеся проблемой борьбы с курением, со всего мира. На саммите профессор психологии здоровья Университетского колледжа Лондона Лион Шахаб озвучил данные Кокрейновского обзора рандомизированных клинических исследований.

«В одном из исследований были приведены данные о продажах обычных сигарет и электронных систем доставки никотина в Японии. По данным исследования, продажи электронных систем выросли и четко прослеживается снижение продаж обычных сигарет. Это доказывает, что электронные системы доставки никотина более эффективны, чем никотинозаместительная терапия. Использование электронных систем доставки никотина увеличивает процент отказа от обычных сигарет на 70%», - объяснил он.

Кроме того, по мнению ученого, заметна положительная динамика и в Великобритании.

«Мы провели исследование, которое рассматривает связь между использованием электронных сигарет во время попытки бросить курить и показателями отказа от курения на уровне населения. В Великобритании зафиксировано около 50 тысяч долгосрочных отказов от курения в год из-за использования электронных сигарет»,— заявил Лион Шахаб.

Что о Казахстане?В Казахстане не выстроена официальная политика в области табакокурения, которая была бы направлена на снижение вреда от курения. Мировая практика показывает, что существенных результатов в борьбе с дымом поможет добиться грамотная работа с информированием населения: сделать доступной информацию о плюсах бездымной продукции перед продуктами горения (сигареты, сигары), и не менее важным является доступность сигарет на фоне электронных устройств: важно сделать альтернативные виды курения более доступными на фоне сигарет.



