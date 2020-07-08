КНПК запускает проект «Центр народной поддержки» – Айкын Конуров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем обращении народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил решение ряда важнейших вопросов, которые волнуют сегодня каждого казахстанца. Такое мнение выразил секретарь ЦК КНПК, руководитель фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе Парламента РК Айкын Конуров на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем обращении народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил решение ряда важнейших вопросов, которые волнуют сегодня каждого казахстанца. Многие опасные инфекции не затронули Казахстан и в такой ситуации мы оказались впервые. Объявление Дня национального траура – правильная мера, ведь это дань уважения и необходимость, потому что многие казахстанцы в условиях чрезвычайной ситуации, карантина просто не смогли проститься с умершими близкими и друзьями. В этот день мы вспомним всех, кого потеряли», - пояснил Айкын Конуров.

Он также отметил, что, набирающая напряженность в обществе, требует быстрых и комплексных решений.

«Набирающая обороты напряженность в обществе, связанная с растущим количеством заболевших COVID-19, требует быстрых, жестких и комплексных решений, о чем было заявлено в обращении. Президент озвучил то, о чем говорят простые люди, что вторая волна пандемии сейчас нам всем достается дорогой ценой, медицинские учреждения уже не справляются с притоком заболевших, в аптеках не хватает необходимых препаратов, начались спекуляции. В условиях любой пандемии, ажиотажного спроса - это закономерный процесс, но, судя по реакции и поручениям Президента, ситуация неизбежно изменится. Надеюсь, что общественность активно подключится к контролю», - прокомментировал он.

Айкын Конуров считает правильным укрепление первой медицинской помощи с этапа диагностики до развертывания полевых госпиталей.

«Как не раз отмечал Президент, наша главная задача – сохранить здоровье, жизни наших граждан, особенно старшего поколения! Поэтому очень правильным считаю укрепление первой медицинской помощи с этапа диагностики, до развертывания полевых госпиталей. Своевременные решения - дальнейшее стимулирование медработников, оказание медицинской помощи и лечения пациентов на дому, снятие барьеров по ввозу лекарственных препаратов и техники. Эти меры позволят оперативно решить задачи по нехватке мест в стационарах, насытить внутренний рынок лекарствами, средствами защиты, оснастить больницы. Отдельное поручение – это борьба со спекулянтами, которые наживаются на народном горе», - подчеркнул депутат.

«Считаю, что карантинные меры являются абсолютно адекватными в текущей ситуации. Нам всем надо проявить солидарность, ответственность, беречь себя и близких в этот трудный период. Мы поддерживаем инициативы Президента, и Коммунистическая народная партия Казахстана запускает республиканский проект «Центр народной поддержки». В филиалах КНПК будут осуществлен прием депутатами Мажилиса, юридическая, психологическая и материальная помощь в виде продуктовых наборов. Только помогая друг другу, мы сможем успешно противостоять пандемии, восстановить экономику Казахстана», - заключил руководитель фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе Парламента РК Айкын Конуров.