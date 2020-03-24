КНПК сделала заявление по итогам заседания Госкомиссии по чрезвычайному положению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунистическая Народная партия Казахстана сделала заявление по итогам заседания Государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНПК.

Уважаемые казахстанцы! На заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент выступил с важной речью, в которой широко обозначил ряд проблем и вопросов, возникающих в связи с введением режима чрезвычайного положения в республике. В это непростое время, когда пандемия и глобальный экономический кризис накрыли почти все страны, Глава государства представил четкий алгоритм действий, направленный на поддержку реального сектора экономики, дал четко понять, что приоритетом государства будет дальнейшей защита нашего общества от надвигающейся эпидемии.

Коммунистическая Народная партия Казахстана выражает солидарность и поддерживает инициативы Президента по всем позициям: недопущению лавинообразного развития пандемии, мерам общественной безопасности, предотвращению паники, усилению государственного контроля в сфере ценообразования и стабилизации курса тенге, поддержке программ развития экономики и занятости населения.

В официальном Заявлении коммунистов Казахстана об экономической ситуации в стране мы сделали акцент на необходимости минимизировать негативные последствия для граждан, что проявились с обвалом курса тенге, и к этой проблеме добавилась проблема потерявших работу и доходы в связи с введением режима ЧП. Сейчас мы видим, что государство серьезно озаботилось и этими вопросами.

Меры поддержки охватят порядка 1,5 миллиона казахстанцев, которые могут рассчитывать на выплаты в размере 1 минимальной заработной платы. Это небольшая сумма для городских жителей, но дает надежду то, что этим меры поддержки не исчерпываются. Президент отметил, что: «При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки». Бесплатные продуктовые и бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения станут подспорьем для многих людей, дают им надежду. Это верные решения, но мы будем изучать ситуацию с реально располагаемыми доходами населения, ценами и с парламентской трибуны обращаться в Правительство и Государственную комиссию по чрезвычайной ситуации за дополнительными мерами помощи для наших граждан.

Коммунисты поддерживают идею государственного принуждения банков и различных финансовых организаций умерить свои аппетиты, когда на период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на начисление штрафов и пеней, будет приостановлена выплата сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения, пострадавшего от кризисных явлений. Коммунисты считают, что частные финансовые институты, после беспрецедентной государственной поддержки, должны добровольно провести кредитную амнистию для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с введением ЧП.

Особо отмечаем посыл для акимов и девелоперов о необходимости пойти навстречу предпринимателям и приостановить начисление арендных платежей по объектам недвижимости для МСБ и решение о предоставлении МСБ отсрочки по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей без начисления штрафов и пени. Это действительно важные факторы для обеспечения выживания наших индивидуальных предпринимателей, некоторые из которых оказались на грани банкротства.

Из мер, которые будут способствовать снижению темпов роста на продукты и товары первой необходимости, - это снижение НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнуление таможенных пошлин по критически важному импорту. Но надо смотреть правде в глаза и понимать, что меры эти носят временный характер и не отменяют системных проблем нашей экономики.

Коммунисты считают, что Правительство, убаюканное удобной для себя статистикой, «проспало» вхождение в кризис и теперь лихорадочно изыскивает резервы уже не для обеспечения роста, а по недопущению рецессии.

Коммунисты настаивают, что использование старых инструментов для борьбы с инфляцией (снижение объемов денежной массы, повышение базовой ставки, либерализация валютного рынка) устарели. Необходимо отказаться от уже неработающих алгоритмов, рекомендуемых нам «авторитетными» международными финансовыми институтами. Надо пользоваться ситуацией и создавать новые, удобные для себя правила для развития нашей экономики. Нам нужны меры протекционизма для отечественного реального сектора экономики, независимая денежно-кредитная политика, программа стимулирования спроса на отечественные товары и услуги. Вот реальная основа для роста.

Коммунисты считают, что увеличение финансирования до 2,6 трлн тенге национальной экономики благотворно повлияет на бизнес. Но отмечаем, что сложилась парадоксальная ситуация, когда коммерческие банки фактически не финансируют наш реальный сектор экономики, и этим занимается государство! Это подтверждают масштабы кредитования экономики холдингом «Байтерек» (50% несырьевого сектора экономики (крупный бизнес), 36% - МСБ, 63% - ипотечных кредитов населению). Нужно либо кардинально менять структуру финансового рынка, чтобы банки заработали, либо тогда уже признать его недееспособность и развивать, что приоритетнее, полноценный государственный финансовый сектор. Это означает, что вместо промежуточных схем в виде госхолдингов, фондов, в которые встроены коммерческие банки, создавать нормальные государственные отраслевые банки – для АПК, для промышленности и для малого бизнеса. Тогда будет, по крайней мере, более честная и понятная схема.

В целом, комплекс мер, предложенный Президентом, – это правильный фундамент для постройки устойчивой системы, в которой мы все будем жить в постпандемическом мире, и только от наших усилий, участия и поддержки зависит, насколько эта система будет эффективной, устойчивой, удобной и комфортной для всех казахстанцев.

Коммунистическая Народная партия Казахстана, руководствуясь принципами справедливости, права народа на самоуправление, достойный труд и жизнь, будет с пристрастием изучать, как реализуются установки Президента Правительством, Национальным банком, в регионах, и не даст чиновникам выхолостить инициативы Главы государства.

Напомним, 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Глава государства озвучил новый пакет антикризисных мер по поддержке граждан и МСБ.